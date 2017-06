Anthem – Mass Effect 1 & 2 Autor arbeitet mit

BioWare konnte auf der Microsoft Präsentation mit Anthem, durchaus punkten. Dem Action RPG wurden dabei viele Parallelen zu Titeln wie Destiny oder Titanfall bescheinigt. In Bezug auf die Story gibt es aber interessante Informationen.

Mass Effect Autor arbeitet an Anthem Story

Der Autor Drew Karpyshyn arbeitet an BioWares neuer IP mit, wie jetzt bekannt wurde. Karpyshyn hat in seinen 12 Jahren bei BioWare unter anderem an Mass Effect 1 & 2 sowie KOTOR und Jade Empire mitgearbeitet. Details zur Story gibt es noch nicht aber der Titel befindet sich zur Zeit in Entwicklung für PS4, Xbox One sowie PC mit einem angepeiltem Release Ende 2018.

