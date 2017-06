Uncharted: The Lost Legacy – Neuer Trailer veröffentlicht

Die Sony E3 Präsentation begann gleich mit einem kleinen Highlight. Denn zu Beginn haben orientalische Musiker ein Lied eingespielt, bevor es dann nahtlos in ein neuen Trailer zum eigenständigem DLC Uncharted: The Lost Legacy überging. Dieser gibt ein wenig mehr Einblicke in die Geschichte der Erweiterung. Erstmals in der Geschichte der Reihe wird man nicht Nathan Drake spielen, sondern die aus dem zweiten Teil bekannte Chloe Frazier. Den Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

UNCHARTED THE LOST LEGACY Trailer (E3 2017)

Quelle: Sony, YouTube (Gametrailers)