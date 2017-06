The Last Night – Pre-Alpha Material von der E3

Bei der PC Gaming Show auf der E3 wurde vom Entwicklerstudio Odd Tales Pre-Alpha Material des 2D-Plattformers The Last Night gezeigt. Das Cyberpunk-Abenteuer erscheint neben dem PC auch für die Xbox One. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

The Last Night führt Dich in die vier unterschiedlichen Distrikte einer zweidimensionalen offenen Cyberpunk-Welt mit eigener Architektur, Kultur und Industrie. In diesem actionreichen Titel reist Du in bester Plattformer-Tradition mit Taxis, auf Fähren oder in Zügen umher. Dein Ziel: bleibe unerkannt! Erlebe das abwechslungsreiche Gameplay und fahre auf dem Highway entlang, fliege mit Dronen, interagiere mit unzähligen Charakteren oder hacke Dich in Androiden, die Dein schmutziges Geschäft verrichten.

Quelle: E3 PC Gaming Show