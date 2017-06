Life is Strange: Before the Storm – Spin off enthüllt

Auf der Microsoft E3 Präsentation wurde neben der neuen Xbox One X Konsole auch Infos zu vielen weiteren Spielen bekannt gegeben. Einer dieser Ankündigungen ist Life is Strange – Before the Storm. Das Spiel wird in drei Episoden erscheinen und scheinbar zeitlich vor den Geschehnissen des ersten Teils spielen. Die erste wird am 31. August 2017 bereit veröffentlicht. Eine richtigte Fortsetzung befindet sich nach Angaben der Entwickler bereits in Arbeit. Den Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

LIFE IS STRANGE 2 Before The Storm Trailer (E3 2017)

Quelle: YouTube (MKIceandFire)