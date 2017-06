Gamescom – Sonderausgabe Mai 2017 kostenlos downloaden

Computec Media produziert nun schon seit 2010 das offizielle Gamescom-Messemagazin die „Gamescom Aktuell“ und von nun an wird es dieses Magazin ganzjährig geben. Nun wurde die zweite Sonderausgabe für Mai 2017 veröffentlicht. Darin erhaltet ihr Infos zu Tickets, zahlreiche Interviews zu den ganzen Neuerungen auf der Gamescom 2017, verschiedenste Mitmach-Aktion mit Gewinnspielen und vieles mehr.

Gamescom Aktuell jetzt ganzjährig

Das Magazin informiert schon seit vielen Jahren die Besucher der Messe direkt vor Ort über interessantesten Neuigkeiten und welche Stände besonders sehenswert sind. Mit dem integrierten Messeguide, können sich Besucher einen Überblick über das Geschehen in Köln machen. Das gute an diesem Konzept ist, dass für jeden Messetag ein neues Magazin gedruckt wurde, so das es täglich auf dem neusten Stand der Dinge war und von nun an können Fans nun über das ganze Jahr neue Infos sammeln. Die aktuelle Sonderausgabe für Mai 2017 könnt ihr HIER downloaden. Um das Magazin welches ihr als PDF runterladet öffnen zu können, benötigt ihr den Acrobat-Reader. Diesen könnt ihr HIER kostenlos herunterladen.

Quelle: gamesaktuell.de