A Way Out – Gleich zwei Trailer zu neuer IP

Die Macher von Brothers: A Tale of two Sons kehren mit A Way Out zurück. Auf der E3-Pressekonferenz wurden zu dem neuen Titel gleich zwei Trailer veröffentlicht. Der eine hat die Geschichte dieses Koop-Spiels im Fokus, der andere zeigt ein wenig mehr Gameplay. Und dieses sieht sehr interessant aus für all diejenigen, die sich gerne zu zweit durch ein Spiel schlagen.

Prison Break: The Game

In A Way Out geht es um einen Gefängnisausbruch. Ihr steuert zwei Gefängnisinsassen namens Vincent und Leo, die den Ausbruch planen und ausführen. Dazu müsst ihr mit einem Freund zusammenspielen, entweder online, oder gemeinsam auf der Couch. Dabei versucht A Way Out, einen neuen Ansatz für Koop-Gameplay zu finden. So kann ein Spieler bereits steuern, während sich der andere noch in einer Cutscene befindet. So müssen die beiden zusammenarbeiten, um diverse Situationen zu lösen. Der Gameplaytrailer zeigt dieses Feature recht deutlich, da der Chefentwickler dies alles noch zusätzlich kommentiert. A Way Out soll Anfang 2018 erscheinen.

Quelle: Electronic Arts (1) (Youtube) / Electronic Arts (2) (Youtube)