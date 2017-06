The Lost Child – Erste Screenshots zeigen El Shaddai’s Enoch

Erst vor kurzem hatten wir über The Lost Child berichtet. Der PS4 und PS Vita exklusive Titel spielt in der Welt von El Shaddai und erstes Material zeigte schon mit Lucifel, einen Charakter aus dem Vorgänger. Jetzt wurden neue Screenshots und neue Informationen veröffentlicht.

Neues The Lost Child Material zeigt Enoch

Kadokawa Games hat neue Screenshots veröffentlicht, die zum ersten Mal Enoch und die Nephilim Seven zeigen. Alle gezeigten Charaktere stammen direkt aus El Shaddai: Ascension of the Metatron. Fans des Kultspiels werden also wohl sehr erfreut sein über die Rückkehr der bekannten Charaktere. In Japan erscheint das Spiel bereits am 24. August, eine Ankündigung für den Westen gibt es bis jetzt noch nicht.

Quelle: Kadokawa Games