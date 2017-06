Xbox One – E3 Briefing wird Live auf Mixer übertragen

Die E3 2017 steht kurz vor der Tür. Alle Neuigkeiten rund um Xbox erfährst Du in Echtzeit über den 4K-Stream auf dem offiziellen Xbox Mixer Channel oder der Mixer App für Xbox One. Den Start macht das Xbox E3 2017 Briefing am Sonntag um 23 Uhr deutscher Zeit.

Xbox Scorpio wird in Kürze vorgestellt

Vorhang auf für die Xbox Scorpio! Über Mixer kannst du deinen Stream in sechs verschiedenen Sprachen auswählen. Genieße die neue Interaktivität von Mixer in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Neben den Neuigkeiten der Messe erwarten dich spannende Gäste wie Larry Hryb, Geoff Keighley und viele mehr.

Montag bis Donnerstag auf dem Xbox Mixer Channel:

Montag, 12. Juni: 24:00 – 01:00 Uhr

Dienstag, 13. Juni: 22:00 – 01:00 Uhr

Mittwoch, 14. Juni: 22:00 – 01:00 Uhr

Donnerstag, 15. Uni: 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr

Quelle: Microsoft