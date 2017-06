Death Stranding – Wohl nicht auf der E3 vertreten

Im letzten Jahr sorgte Hideo Kojima auf der Sony E3 Präsentation mit seinem neuen Werk Death Stranding für eine der größten Überraschungen der Messe. Doch im diesen Jahr dürften wir wohl nichts von dem Spiel sehen. Dies hat Hideo Kojima via Twitter bekannt gegeben. Demnach seien die Entwickler voll und ganz mit der Entwicklung des Spiels beschäftigt, wodurch keine Zeit für einen Auftritt auf der E3 sei.

Apologies to our fans, Death Stranding will not be @ E3 as we are fully focused on development. Pls see me with @geoffkeighley on 6/14! pic.twitter.com/w9JfmEOqF4

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 7. Juni 2017