Angespielt: Elex (RPC 2017)

Zu den Highlights der RPC in der Kategorie Videospiele zählt definitiv das Action-RPG Elex. Vom Entwicklerstudio Piranha Bytes sind bereits Spielereihen wie Gothic oder Risen bekannt, nun soll mit Elex ein futuristischeres Setting folgen. Der Spieler wird vor die Wahl gestellt, welche moralische Meinung er zu diesem wertvollen Rohstoff vertreten möchte, der den Namen für das Spiel gibt. Ob uns die Reise nach Magalan gefallen hat und worauf wir bis zum Release gespannt sein dürfen, erfahrt ihr in unserem Angespielt.

Da fühlt man sich wie zuhause

Vieles ist natürlich neu an Elex, aber einige Parallelen zu früheren Piranha Bytes Spielen, die Fans sofort ins Auge springen werden, gibt es da schon. Als wir uns dem Außenring der Stadt nähern, stellt sich uns ein missmutiger Torwächter in den Weg und stemmt die Hände in die Hüften. Zwar heißt der gute Mann dieses Mal nicht Thorus, aber angenehm bekannt kommt es uns dennoch vor. So machen wir uns also auf den Weg, jemanden zu finden, der uns hinter die Stadtmauern bringen kann. Aber wie könnte es anders sein? Der Einzige, der uns helfen kann, ist wie vom Erdboden verschluckt und wir sind dazu gezwungen, die Wildnis nach ihm zu erkunden. Hier fällt sofort eine der Neuerungen auf, nämlich das erweiterte Questlog. Besonders für die Lesefaulen unter euch ist das sehr nützlich, da die gesamten Quest bezogenen Dialoge hier aufgezeichnet und später abgerufen werden können. Leider kommen wir aber auf unserer Suche nicht sonderlich weit, da uns eine Gruppe Banditen (eine klassische der nicht spielbaren Fraktionen) in die Enge treibt und schnell die Lichter ausknipst. Das ist aber nicht weiter schlimm, da es natürlich viele Möglichkeiten gibt, mit der Banditentruppe fertig zu werden oder sie gar zu umgehen.

Auf zu einem neuen Planeten!

Die Welt von Elex ist 1 ½ mal so groß wie die Welt von Gothic 3. Und das will erkundet werden! Eines der neuen Elemente des Spieles ist das Jetpack, welches euch vertikal in die Luft befördert. Dies erleichtert euch das Entdecken der Welt ungemein, denn in dieser sind neben vielen versteckten Botschaften und Easter Eggs auch wertvolle Ausrüstungsgegenstände platziert worden. In der Demo konnten wir ein Gebiet antesten, welches sich von der Position her zentral in der Spielwelt befindet. Von dort aus ist das ganze Terrain von Magalan sichtbar: Vulkane, Eiswelten und vieles mehr soll der Planet bieten. In den einzelnen Gebieten sind zudem die verschiedenen Fraktionen beheimatet, denen man sich im Spielverlauf anschließen kann. Jede dieser Fraktionen hat eine andere Einstellung zum Element Elex, welches durch den Konsum die Fähigkeiten eines Menschen verstärken kann, allerdings verliert jeder Mensch dabei seine Emotionen. Die Kleriker beispielsweise verwehren den Konsum von Elex, während die Alb sich ein Leben ohne Elex nicht mehr vorstellen können. Doch nicht allen Völkern, denen ihr im Spiel begegnet, könnt ihr euch anschließen. Habt ihr einmal eine Entscheidung getroffen, ist diese endgültig. Doch ihr werdet genug Zeit haben, die einzelnen Fraktionen kennenzulernen. Übrigens soll keine der Fraktionen das Spielgeschehen erleichtern, jede hat ihre eigenen Stärken und Schwächen, die sich je nach persönlichem Spielstil des Spielers leichter oder schwerer spielen lassen.

Volles Pfund auf’s Maul

Der Kampf in Elex ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber realistischer gestaltet als in anderen Spielen des Genres. Ihr müsst beispielsweise sehr nah am Gegner stehen, damit ihr diesem Schaden anrichtet. Ihr erleidet auch noch Schaden, wenn ihr euch während des Ausweichens noch im Radius des Gegners befindet. Dafür steht euch ein riesiges Arsenal an Waffen zur Verfügung, welches modifiziert und verbessert werden kann. Dabei könnt ihr euch an einem Mix aus Traditionellem und Futuristischem erfreuen, denn neben den altbekannten Feuerschwertern werdet ihr auch Laserwaffen begegnen. Zudem besitzt Elex ein ausgebautes Crafting-System, ihr solltet also looten, was das Zeug hält, um eure Ausrüstung zu verbessern, zumal es wieder ein unbegrenztes Inventar geben wird. Die Monster, die sich looten lassen, kommen einem teilweise aus anderen Spielreihen von Piranha Bytes bekannt vor. Die Scavenger aus Gothic beispielsweise haben auch ihren Weg ins Spiel geschafft, allerdings unter anderem Namen. Besonders Dinosaurier scheinen es den Entwicklern und Designern angetan zu haben! Dabei sind die Monster an das jeweilige Gebiet angepasst, in welchem sie leben.