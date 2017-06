Overwatch – Spieler erreicht Level 3.000

Glaubt ihr manchmal ihr zockt zu viel? Wir zeigen euch jemanden, der wohl alle Rekorde bricht. Overwatch Spieler Desterix_452 hat es tatsächlich geschafft nach einem Jahr als erster Spieler weltweit Level 3.000 zu erreichen. Dafür verbrachte er auch nur schlappe 2.215 Stunden Ingame, dass sind im Durchschnitt 6 Stunden Spielzeit am Tag. Wer sich das alles genauer ansehen möchte, kann auf masteroverwatch.com das Profil von Desterix_452 einsehen. Dort lässt sich entnehmen, dass er seit dem Start von Overwatch über 17.000 Matches gespielt hat. Die meist gewählten Champions waren in all den Matches in allererster Linie der Support-Helden Lúcio, gefolgt von Genji und Widowmaker. Wir haben hier natürlich noch das passende Video wie Desterix_452 seinen Rekord aufstellt.

Quelle: masteroverwatch.com