White Day A Labyrinth Named School – Release im August

Mit White Day A Labyrinth Named School bekommen wir einen echten Horror Klassiker geboten. Der koreanische Titel wird von PQube nach Europa gebracht und hat jetzt sogar einen festen Release Termin bekommen. Macht euch bereit für die Schrecken des koreanischen Bildungssystems.

White Day A Labyrinth Named School lehrt euch das Fürchten

In dem Horrorklassiker übernehmt ihr die Rolle des Austauschschülers Hui-min Lee. An eurem zweiten Tag werdet ihr über Nacht in eurer Schule eingeschlossen und ihr seid nicht allein. Geister und viele andere Schrecken machen die Schule in der Nacht zu einem unwirtlichen Ort. Am 4. August könnt ihr in der Schule eure Nerven testen.

