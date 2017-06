Need for Speed Payback – Neuer Teil der Rennserie angekündigt

Wie gestern versprochen veröffentlichte Ubisoft heute einen Trailer zum neuen Need for Speed. Der Titel heißt Payback und sieht im Video schon genau nach dem aus, was Fans an der Serie so lieben. Fette Racingaction, gepaart mit Explosionen, Unfällen und Polizeiverfolgungen.

Im November ist die Zeit für Rache

Auch die Story, die bei Need for Speed ja eigentlich immer eher im Hintergrund steht, wird angedeutet. Es wird demnach wohl um eine Crew gehen, die in eine viel größere Sache verwickelt werden, als sie es sich ausgemahlt haben. Und dem Titel „Payback“ nach zu urteilen wird auch ein Racheplan involviert sein. Auf der E3 will Ubisoft mehr zu Need for Speed Payback zeigen, welches am 10. November erscheinen soll.

