Elex – Neuer Trailer enthüllt Releasedatum

Viele Rollenspielfans, und ganz besonders Fans von Piranha Bytes, warten sehnsüchtig auf den Release von Elex. Das Postapokalyptische Science Fantasy-RPG soll Gothic- und Risenfans vollends zufrieden stellen. Bisher ist es um das Releasedatum von Elex jedoch sehr verwirrend gewesen. Nach mehreren Verschiebungen scheint ein neuer Trailer aber nun das endgültige Releasedatum zu enthüllen.

Startet im Oktober das Abenteuer

Der sehr cineastisch inszenierte Trailer stellt die Reise des Protagonisten in der Welt auf dem Planeten Magalan. Dabei werden auf kreative Weise die verschiedenen Pfade der Fraktionen dargestellt. Und obwohl der Cinematic-Trailer optisch zu überzeugen weiß und eine tolle Atmosphäre im Spiel verspricht, dürfte die meisten jedoch das Ende des Videos am wichtigsten sein. Dort wird es nämlich endlich verraten: Elex erscheint am 17. Oktober 2017 für den PC, die Xbox One und die PS4.

Quelle: Piranha Bytes (Youtube)