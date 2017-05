Anonymous;Code – Neue Visual Novel und weitere Spiele in Entwicklung

Auf dem Chiyomaru Studio Live 2017: Genesis-Event in Japan wurde heute die neue Visual Novel Anonymous;Code für die Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita angekündigt. Das Spiel befindet sich bei 5pb. und Chiyomaru Studio in Entwicklungs soll noch 2017 in Japan erscheinen. Wann eine Lokalisierung stattfindet, ist bislang nicht bekannt.

Virtuelle Welt als Abhilfe

Anonymous;Code spielt zum Heiligen Krieg der Hacker, Protagonist ist der Hacker Poron Takaoka. Viele große Städte auf der Erde sind zerstört worden durch eine Katastrophe, in der ein Computer eine wichtige Rollte spielte. Um sich Abhilfe zu verschaffen, entwickelt die Menschheit den Supercomputer Gaia, der eine virtuelle Erde schafft, in der die Menschen Zuflucht suchen können. Dabei spielt die Frage nach der originalen Erde eine wichtige Rolle,

Doch damit nicht genug

Das Studio kündigte ebenfalls weitere Spiele an. Steins;Gate Elite spielt in Akihabara, als Rintaro Okabe müsst ihr das Schicksal der Welt verändern. Releasedatum und Plattformen, auf denen das Spiel erscheinen wird, stehen noch aus. In Occultic;Nine kollidieren die Welten von neun unterschiedlichen Charakteren aufeinander, erscheinen wird das SPiel am 28. September 2017 in Japan für PlayStation 4, PS Vita und Xbox One. Robotics;Notes Dash ist ein Sequel des 2012 veröffentlichten Spieles. Was es mit der Dash-Version auf sich hat, erfahren wir wohl erst in geraumer Zeit. Als einziger Smartphone-Ableger wurde Chaos;Child genannt, am 28. Mai erscheint das Spiel in Japan im Android-Store.

Quelle: gamer.jp