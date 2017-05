Mittelerde Schatten des Krieges – Kein Switch Port sagt Monolith

Erst vor wenigen Tagen kamen Gerüchte auf, dass Monolith Mittelerde Schatten des Krieges auch auf die Switch bringen könnte. Inzwischen gibt es aber einen Stellungnahme direkt von den Entwicklern, die diese Hoffnung wieder zerstreuen.

Switch Spieler bekommen keine Version von Mittelerde Schatten des Krieges

In einem Interview mit Gamspot bestätigte Creative VP Michael de Plater, dass Monolith derzeit keinerlei Pläne für die Switch habe. Grund dafür wird nicht zuletzt die Limitierung der Hardware sein. Das neuen Mittelerde Action Game soll am 24. August für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Quelle: Gamespot