Lawbreakers – Cliff Bleszinski’s Shooter erscheint für PS4

Hört man den Namen Cliff Bleszinski denkt man zuerst Xbox und Gears of War. Nachdem sich Bleszinski von Gears getrennt hatte fing er mit einem neuen Projekt an. Der exklusive PC Shooter Lawbreakers war von da an sein neues Baby. Jetzt gibt es allerdings überraschende Neuigkeiten zum Spiel.

Lawbreakers nicht mehr PC exklusiv

Im europäischen Playstation Blog hat Cliffy B höchstpersönlich enthüllt, dass sein Multiplayer Shooter noch in diesem Jahr auch auf PS4 erscheinen wird. Die Ballerorige wird rein digital erscheinen und soll ohne Season Pass und Pay-to-win Microtransactions auskommen. Der Preis wird bei etwa 30€ liegen.

