WoW – Serenity raidet nicht mehr!

Nun hat die nächste „Top“ Gilde bekannt gegeben, dass sie nicht mehr aktiv am Wettkampf der besten Gilden teilnimmt und das „raiden“ einstellt. Über Twitter hat der Gildenmeister von Serenity nun bekanntgegeben, dass die Gilde in Zukunft nicht mehr unter dem Namen Serenity zusammen raiden wird:

We're officially not raiding as <Serenity> anymore. THANK YOU ALL!!!!!!!!!!!! #forevergrateful #oneteamonedream https://t.co/HlQN4tlnjc

— Serenity (@Serenity_GG) May 16, 2017