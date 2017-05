PES 2018 – Offiziell angekündigt

Dass dieses Jahr ein neuer Ableger der beliebten Fußballreihe Pro Evolution Soccer erscheint, war eigentlich klar. Daher überrascht es weniger das Konami nun PES 2018 angekündigt hat. Demnach wird die Fußballsimulation am 14. September 2017 für Playstation 4, Playstation 3, Xbox One und Xbox 360 erscheinen. Im neuen Ableger wird noch einmal mehr das Spielsystem feinjustiert, mit Ergänzung der kontextbezogenen Abschirmung, um den Ball besser schützen zu können. Ebenfalls wird das Real Touch Feature weiter verbessert und für eine realistische Ballkontrolle sorgen. Für eine flüssigere Spielmechanik, wurden die Standardsituationen überarbeitet. In diesem wird es ein neues Freistoß- und Strafsystem geben. Zudem gibt es die Option das Match mit der „Ein Spieler Anstoß“ Regelung zu starten.

PES 2018 Teaser Trailer

In PES 2018 wird es mit „Random Selection Match“ und „Online Koop“ zwei neue Spielmodi geben. Der erste bringt dabei einen Klassiker zurück. Während der Zweite die Möglichkeit bietet, 2vs2 und 3vs3 sowohl online als auch offline zu spielen. Bei den beliebten Spielmodi wurden die PES League-Integration und der Master League-Modus verbessert. Mit dabei sind Vorsaisontunieren, ein verbessertes Tranfersystem, sowie Interviews vor dem Match und Szenen aus der Umkleidekabine. Im Spielmenü der Fußballsimulation wurde nun die Benutzeroberfläche verbessert und verbesserte Grafiken sorgen für eine bessere Übersicht. Für eine bessere Atmosphäre sorgen eine realistischere Stadionbeleuchtung, Spielfeldhintergründe und Spielertunnel. Dafür wurden mehr als 20.000 komplexe Daten echter Daten aus die Stadien Camp Nou und Signal Iduna Park gesammelt. Im neuen PES wurden die Spielermodelle komplett geändert, wobei nun ein spezielles Augenmerk auf die Anpassung des Kits oder der Short-Länge gelegt wurde. Erneut wurden wieder Fußballspieler mittels Motion Capturing in realistischen Umgebungen gefilmt, wodurch das Animationssystem realistischer daher kommen soll.

Quelle: Konami via YouTube