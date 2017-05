Pokémon GO – Abenteuerwoche angekündigt

Niantic, Inc. und The Pokémon Company International bereiten ihre Forscherstiefel auf das nächste spielinterne Fest bei Pokémon GO vor, die Pokémon GO-Abenteuerwoche. Vom 18. Mai um 13:00 Uhr PDT bis zum 25. Mai um 13:00 Uhr PDT können Trainer erhöhte Erscheinungsraten von Pokémon vom Typ Gestein erwarten, beispielsweise Amonitas, Kabuto und ihre Weiterentwicklungen. Außerdem gibt es höhere Chancen auf Begegnungen mit einigen schwerer fassbaren Pokémon vom Typ Gestein wie Aerodactyl, Onix und Mogelbaum.

Abenteuerwoche startet am Donnerstag

Während der Abenteuerwoche sind an den PokéStops mehr Gegenstände verfügbar, um Trainern beim Anlegen eines Vorrats für ihr Abenteuer zu helfen. Außerdem finden Kumpel-Pokémon viel schneller Bonbons, nach nur einem Viertel der üblichen zurückgelegten Distanz. In deinem Kleiderschrank findest du etwas ganz Neues für deinen Avatar: einen Abenteuerhut, den alle Trainer als kostenlose Belohnung erhalten.

Weitere Informationen über die Abenteuerwoche gibt es auf dem offiziellen Pokémon GO-Blog unter PokemonGOLive.com.

Quelle: Niantic Inc.