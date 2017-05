Harvest Moon: Licht der Hoffnung – Erscheint noch in diesem Jahr

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von Harvest Moon haben Natsume Inc. und Rising Star Games heute einen neuen Titel bekannt gegeben, der den Titel Harvest Moon: Licht der Hoffnung. Das neue Spiel soll im Retro-Stil gehalten sein und wird für die Nintendo Switch,den PC und die PlayStation 4 verfügbar sein. Dies ist das erste Mal, dass die Marke Harvest Moon auf Steam und der Nintendo Switch verfügbar ist. Der Titel wird sowohl auf Switch als auch auf dem PC im Natsume Stand auf der E3 2017 in South Hall, Stand 2047 im Juni spielbar sein.

In Harvest Moon: Licht der Hoffnung beginnen die Spieler das Spiel, als sie auf der Suche nach einem neuen Start und einer neuen Umgebung sind. Während ihrer Reise wird ihr Schiff von einem Monsun getroffen und geht unter. Als sie in eine kleine Hafenstadt treiben, jetzt in einem Schlag aus dem Sturm, wird es das Ziel sein, dem Spieler zu helfen, die Stadt wieder aufzubauen und den Leuchtturm zu retten. Mit viel harter Arbeit, wachsendem Getreide, Viehbestand und Sammeln von Materialien für Reparaturen, werden die Spieler in der Lage sein, neue Freunde zu finden, eine Familie zu gründen, den Leuchtturm wieder zu beleben und die Stadt zu retten!

Das sagen Natsume und Rising Star Games

„Harvest Moon: Das Licht der Hoffnung wird sich von anderen Harvest Moon-Titeln mit seiner Tiefe abheben, darunter gibt es eine robuste Geschichte und klare Ziele“, sagte Hiro Maekawa, President & CEO von Natsume. „Wir sind auf der Suche nach einem SNES-Stil nostalgischen Spiel mit tiefen und aussagekräftigen Charakteren und Veranstaltungen, und wir freuen uns, dass unsere Fans das Spiel auf der E3 spielen und uns sagen können, was sie denken!“ „Seit über einem Jahrzehnt mit Natsume zusammenzuarbeiten, hat uns gefreut, und nun können wir das freudige Gameplay von Harvest Moon zu den Fans in Europa und darüber hinaus bringen“, sagte Martin Defries, Managing Director von Rising Star Games. „Wir freuen uns, ein Teil der Enthüllung von Harvest Moon: Licht der Hoffnung auf der E3 zu sein“.

Quelle: Natsume