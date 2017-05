Fire Emblem Echoes – Trailer zeigt Kampf der Königreiche

Bereits am 19. Mai 2017 erscheint das Strategiespiel Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für den Nintendo 3DS. Um noch einmal auf den Release des Spieles aufmerksam zu machen, veröffentlichte Nintendo heute auf seinem Youtube-Kanal einen Trailer, der den Kampf der beiden Königreiche zeigt.

Im Spiel stehen sich zwei Königreiche in einem Krieg zwischen Göttern gegenüber. Eure Aufgabe ist es, Legionen von Soldaten in taktischen Schlachten anzuführen. Dabei steht die miteinander verwobene Geschichten der Helden Alm und Celica im Vordergrund des Spieles.

In Valentia kämpfst du fordernde Schlachten in der Tradition früherer „Fire Emblem“-Spiele, in denen die Regeln im Kampf einfacher waren. Beende den Krieg und vereine den Kontinent, indem du die Bedürfnisse einer Armee aus Soldaten mit unterschiedlichen Talenten abwägst.