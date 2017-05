Ace Combat 7: Skies Unknown – Releasetermin verschoben

Im letzten Jahr wurde ganz überraschend ein neuer Ace Combat Teil angekündigt. Dieser soll die packenden Luftkämpfe auf die aktuellen Konsolen bringenund unter anderem auch VR unterstützen. Wie nun Publisher Bandai Namco bekannt gegeben hat, wird das Spiel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Vielmehr soll das Ace Combat 7 im nächsten Jahr für die Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Der Entwickler will mit der längeren Entwicklungszeit, das Spiel nach ihren Vorstellungen fertig entwickeln.

Quelle: twitter (Ace Combat)