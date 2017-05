Uncharted: The Lost Legacy – Neue Infos bekannt gegeben

In wenigen Monaten erscheint mit The Lost Legacy der erste umfangreiche Story DLC für das Action Spiel Uncharted 4. Nun wurden zu diesem Add-On neue Infos in einem FAQ von Entwickler Naughty Dog bekannt gegeben. So wird die Playstation 4 Pro High Dynamic Range (HDR) und dynamische 4K unterstützen. Für Throphiehunter besonders interessant ist, dass das Spiel Trophäen, darunter auch eine Platin besitzen wird. Desweiteren wird der gesamte Multiplayer, mit allen DLC’s und Modi’s von Uncharted 4 auch in The Lost Legacy enthalten sein. Wer bereits Uncharted 4 im Multiplayer gespielt hat, wird auf auch im Add-On seinen Fortschritt, Freischaltungen und Loadouts weiterführen können.

Uncharted: The Lost Legacy – Announce Trailer

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23.August für die Playstation 4 und wird 39.99€ kosten.

Quelle: uncharted4thegame.com