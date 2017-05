Spieleverkäufe – Ranking der weltweiten Umsätze

Jedes Jahr werden weltweit unglaublich hohe Summen durch Computerspiele umgesetzt. Dabei liegen einige Länder deutlich weit vorne und daher hat sich das Marktforschungsinstitut Newzoo mit dieser Thematik etwas auseinander gesetzt. Newzoo hat dabei eine Top 100 Liste der Umsätze je nach Land erstellt und diese veröffentlicht. In dieser Liste geht hervor, dass China den Markt mit einem stolzen Umsatz von ca. 27,55 Milliarden Dollar in diesem Jahr anführt. An zweiter Stelle folgt Amerika mit rund 25 Milliarden Dollar pro Jahr und liegt damit knapp vor Japan, wo knapp 12,5 Milliarden Dollar umgesetzt wurden.

Deutschland im weltweiten Vergleich auf dem 4. Platz

An vierter Stelle plaziert sich Deutschland, mit knappen 4,38 Milliarden Dollar Umsatz, dicht gefolgt von England wo ungefähr 4,2 Milliarden an Umsatz eingefahren wurden. Zum Vergleich, an letzter Stelle steht der Sudan mit einem Umsatz von 1,8 Milliarden Dollern. Bei den Zahlen der Studie handelt es sich um Schätzungen des Marktforschungsinstituts, die auf Daten aus Transaktionen, Geschäftsdaten und anderen Faktoren beruhren.

Quelle: dualshockers.com