Fire Emblem Heroes – Neues Update stimmt auf 3DS-Titel ein

Das Mobile-Game Fire Emblem Heroes erhielt heute ein neues kostenloses Update, was auf den am 19. Mai erscheinenden Titel Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia einstimmen soll. Dieser wird für den Nintendo 3DS veröffentlicht.

Im Update enthalten sind unter anderem neue Charaktere, die auch im 3DS-Ableger vorkommen. So kann eure Armee durch Celica, Boey, Mae und Cenny erweitert werden. Zudem wurde das neue Kapitel Ritual der Schatten hinzugefügt, dass euch mit weiteren Missionen und Orbs als Belohnung versorgt. In folgendem Trailer erhaltet ihr zudem eine kleine Übersicht der Neuerungen und der Fähigkeiten der einzelnen Charaktere:

Fire Emblem Heroes kann kostenlos im Google Play Store oder im App Store heruntergeladen werden.

Quelle: Nintendo Mobile (via Youtube)