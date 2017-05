Overwatch – Geburtstags-Event durch Leak bestätigt

Am 24. Mai feiert Overwatch Geburtstag. Viele Fans spekulierten, dass es diesbezüglich ein Jubiläums-Event geben wird, und diverse Leaks unterstützten diese Spekulationen. Und nun gibt es einen weiteren Leak, der ein solches Event nahezu bestätigt. Eine Beschreibung eines „Anniversary Events“ gibt es auf der Xbox-Seite truearchievements.com.

Bislang nur Lootboxen, noch kein Spielmodi oder neuer Held bekannt

Die Informationen auf der Seite zeigen uns das Design für die Geburtstags-Lootboxen. Wie sonst auch enthält jede Box mindestens ein spezielles Event-Item, seien es Skins, Emotes oder Highlight-Intros. Informationen über einen neuen Spielmodus oder einen neuen Helden gibt es nicht. Da der 24. Mai das Releasedatum von Overwatch ist, darf an diesem Tag mit dem Event gerechnet werden. Neue Events werden von Blizzard für gewöhnlich an einem Dienstag gestartet, und wie der Zufall es will, ist der 24. Mai ein solcher.

Quelle: truearchievements