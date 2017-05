Darksiders 3 – Erstes Entwickler-Tagebuch veröffentlicht

Ab sofort steht das erste Entwickler-Tagebuch, zum Action-Adventure „Darksiders 3“ zur Verfügung. Darin geht es um das Überleben des Franchise , die Entwicklung des Spiels und den Niedergang von THQ.

Neues Team, Alte Gesichter

Schon seit Wochen brodelte die Gerüchteküche um ein neu erstarken der beliebten Darksiders Reihe. Erst mit dem Erscheinen der Darksiders 2 Deathinitive Edition, dann die Neuauflage mit der Darksiders Warmaster Edition und nun die Darksiders Fury´s Collection – War and Death. THQ Nordic bestätigte die Gerüchte um das Erscheinen eines 3. Teils und gab bekannt dass die Entwicklung von Gunfire Games, einem jungen Entwicklerteam das aus vielen der ehemaligen Darksiders Entwicklern Vigil Games besteht, übernommen wird.

Entwickler-Tagebuch von Gunfire Games

Heute veröffentlichte Gunfire Games das Erste Entwickler-Tagebuch, in dem sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. In Darksiders 3 werden wir die Reiterin des Schwarzen Pferdes, Fury (zu deutsch: Wut) Spielen. Die wie wir bereits wissen mit Peitsche und mächtiger Magie gegen die 7 Todsünden zu Felde rücken wird. Im Tagebuch zu sehen sind die Entwicklung des Spiels, wie sie es geschafft haben die Reihe wieder aus der Versenkung zu holen und wie das Franchise mit der Pleite von THQ überhaupt dort landen konnte. Die Jungs und Mädels von Gunfire Games wirken sehr heiß auf den Neuen Titel und zeigen ihre Leidenschaft sehr deutlich. Darksiders 3 erscheint nächstes Jahr für Xbox One, PC und PlayStation 4. Wir können gespannt sein ob die Entwickler ihr Herzblut so gut umsetzen wie es von der Reihe gewohnt ist oder ob doch bald der Reiter Tod durch das Franchise zieht.

Erstes Entwickler-Tagebuch