Call of Duty: Black Ops III – Neuer DLC Zombies Chronicles erscheint am 16. Mai

Zum ersten Mal kann man die epische Story der Untoten-Saga, die das Zombies-Erlebnis für Activisions Call of Duty ins Leben gerufen hat, in einem einzigen Paket erleben: Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles erscheint am 16. Mai zuerst bei PlayStation Network für PlayStation 4 und beinhaltet acht der beliebtesten Zombies-Maps aus den bisherigen von Treyarch entwickelten Call of Duty-Titeln, einschließlich World at War, Black Ops und Black Ops II. Die Maps wurden von Grund auf neu gemastert und bieten zahlreiche der klassischen, packenden Zombies-Storys mit beeindruckender Grafik, verbessertem Ton und neuem Gameplay für die heutige Konsolengeneration.

„Die Zombies in Call of Duty haben mit dem vielseitigen Gameplay, den fantasievollen Geschichten und der packenden Action, die sich über zahlreiche Titel erstrecken, einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen eingenommen“, so Rob Kostich, EVP und General Manager von Call of Duty bei Activision. „Wir freuen uns, den Fans diese unglaublichen Momente in einem umfassenden Angebot für die aktuelle Hardware-Generation zu bieten.“

Folgende acht Maps sind in Zombies Chronicles enthalten:

– Aus Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten (verlassener Bunker), Verrückt (Das Sanatorium von Wittenau) und Shi No Numa (Dschungelsumpf)

– Aus Call of Duty: Black Ops: Kino der Toten, Ascension (russischer Weltraumbahnhof), Shangri-la (exotischer Dschungelschrein) und Moon (Mondbasis)

– Aus Call of Duty: Black Ops II: Origins (Frankreich im Ersten Weltkrieg)

Quelle: Activision