Assassins Creed Origins – So soll das nächste Assassinenabenteuer aussehen

Neue Gerüchte über das bisher als Assassins Creed Empire bezeichnete nächste Spiel von Ubisoft sind aufgetaucht. Demnach heißt der in Ägypten spielende Titel jetzt Assassins Creed Origins und erzählt eine Story rund um die erste Assassinengilde, aus der Sicht von einem Mann und einer Frau. Die Story soll dabei jedoch nicht mehr so linear sein wie in bisherigen Teilen, stattdessen soll mehr Wert auf die Erkundung der Spielewelt gelegt werden.

Von Ägypten bis nach Griechenland

Assassins Creed Origins soll laut Gerüchten nicht nur in Ägypten spielen, sondern auch über dessen Grenzen hinaus führen. So soll auch wieder Seefahrt möglich sein, und man schippert über das Mittelmeer bis nach Griechenland. Seeschlachten wird es demnach wohl auch wieder geben. Bisher handelt es sich bei jeglichen Informationen um Gerüchte, jedoch soll Assassins Creed Origins angeblich auf der E3 2017 angekündigt werden.

Quelle: wwg