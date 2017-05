Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles – ESRB verrät Zombie Titel

Wir haben ja erst den Reveal Trailer des neuen Call of Duty präsentiert bekommen, da ist anscheinend auch schon weiterer Stoff im Anmarsch. Die ESRB hat ein Rating für Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles vergeben. Was dahinter steckt ist aber mysteriös.

Was ist Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles?

Laut dem Rating soll der Titel für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Einem weiteren Leak zufolge soll das Spiel acht klassische Zombie Maps aus den Treyarch Spielen enthalten. Interessant ist allerdings, dass die Beschreibung für den Titel die gleiche ist wie für das Black Ops III Hauptspiel. Es bleibt also nur abzuwarten wann Activision offiziell Stellung nimmt.

Quelle: ESRB