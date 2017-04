Drive Girls – Europa-Release bekanntgegeben

Publisher Rising Star Games gab nun bekannt, dass Drive Girls am 26. Mai 2017 in Europa für die PlayStation Vita erscheinen wird. Das Spiel von Tamsoft und Bergsala Lightweights erschien bereits im Januar 2017 in Japan und ist ein Mix aus Rennspiel und Fighting-Game. Der Spieler wechselt somit ständig zwischen Fahrzeug und einer darauf basierenden weiblichen Kampfform und fährt dementsprechend Rennen oder prügelt sich durch diverse Arenen. Dies geht dann entweder im Story-Modus oder auch lokal bzw. online gegen andere Spieler. Erhältlich ist Drive Girls sowohl als digitale als auch als physische Version.

Quelle: Rising Star Games (via Youtube-Video), JPGames