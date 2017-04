Heroes of the Storm 2.0 – D.Va aus Overwatch als neue Heldin und neues Skin

Heroes of the Storm ist eine der eher erfolgloseren IPs von Blizzard. Aus diesem Grund versuchen sie, mit der 2.0-Version viele Neuerungen ins Spiel zu bringen und mit den Nexus-Herausforderungen auch neue Spieler anzulocken. Besonders Overwatch-Fans sollen als neue Spieler gewonnen werden. Aus diesem Grund gibt es bei den Nexus-Missionen auch Belohnungen für den Shooter.

D.Va kommt in den Nexus und bekommt ein neues Skin

Insgesamt wird es vier Nexus-Herausforderungen geben, in denen man sowohl Belohnungen für Heroes als auch für Overwatch freischalten kann. In der ersten Woche, welche bereits gestartet ist, kann man die Genji-Belohnungen aus dem vergangenen Event erhalten, sollte man diese beim letzten mal verpasst haben. Interessanter wird es jedoch ab Woche 2, wo man das Wachtmeisterin-Skin für D.Va in Overwatch freischalten kann. Woche drei und vier bieten neue Sprays und Lootboxen. D.Va bekommt nicht nur kosmetische Belohnungen für Overwatch, sie wird auch neben Genji als neue Heldin in Heroes of the Storm spielbar sein.

Quelle: battle.net 1 / 2