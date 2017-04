Fallout – Rollenspielserie bekommt eigenes Brettspiel

Bald können sich Fans der Fallout-Reihe auf analog in die postapokalyptische Welt wagen. Der britische Brettspielpublisher Modiphius teast auf seiner Facebookseite mit einer Brettspielvariante von Bethesdas beliebter Rollenspielserie. Auf dem Teaserfoto erkennt man sofort die ikonischen Figuren und Gegenstände, die man in der Welt von Fallout so findet. Unter anderem zu sehen sind ein Supermutant, eine Todeskralle, ein Soldat in einer T-60 Powerrüstung und sogar ein Nuka Cola Automaten.

Fallout: Wasteland Warfare – command a crew of detailed 32mm scale minis through PvP, co-op & solo tabletop missions www.modiphius.com/fallout Posted by MODIPHIUS on Freitag, 21. April 2017

Würfel statt V.A.T.S

Außer dem gezeigten Foto gibt es bislang recht wenige Infos über das Endprodukt. Es wird laut Modiphius 32mm große Figuren enthalten und kann gegeneinander, miteinander oder solo gespielt werden. Ein Release wird nicht genannt, „Coming Soon“ lautet die Devise. Das Spiel wird den Untertitel „Wasteland Warfare“ tragen.

Quelle: Modiphius