Everybodys Golf – August Release für PS4 bestätigt

Everybodys Golf kommt auf die PS4 und das schon im August. Sony Interactive Entertainment hat den Release für August bestätigt sowie einen geschlossenen Online Test angekündigt.

Everybodys Golf gibt Debüt auf der PS4

Wer auf den digitalen Rasen will kann bald schon digital im Playstation Store vorbestellen. Vorbesteller erhalten sofort einen speziellen Avatar sowie nach Release am 30. August, durch einen Day One Patch einen Kurs zum 20. Jubiläum, ein Hasen Maskottchen Kostüm, ein Premium Golf Kart, zwei Shirt sowie ein dynamisches Theme für die PS4. Wer am Online Test teilnehmen möchte sollte sein Emailfach im Auge behalten. Sony sagte, Teilnehmer würden schon bald benachrichtigt werden auf welche Art und Weise Teilnehmer aber ausgewählt werden ist nicht klar.

