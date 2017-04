The Surge – Gold Status erreicht

Focus Home Interactive und Deck 13 geben bekannt, dass The Surge offiziell den Gold Status erreicht hat. Zusätzlich gibt es erste Informationen zu den PS4 Pro Updates für The Surge. Das erste, kostenlose Update wird bereits pünktlich zum Release des Spiels zur Verfügung stehen und umfasst den Support für dynamisches 4K bei 30 FPS und 60 FPS bei einer Auflösung von 1080p. Ein weiteres Update, das kurze Zeit später erscheint, beinhaltet die Option, die HDR Unterstützung zu aktivieren.

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One sowie PC und ist ab sofort vorbestellbar.

Quelle: Focus Home Interactive