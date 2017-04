Red Thread Games und Deep Silvers Dreamfall Chapters soll nachdem der erste angekündigte Releasetermin (24. März 2017) nicht eingehalten werden konnte nun am 5. Mai dieses Jahres erscheinen. Kosten wird das Spiel 29,99 und wird für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich sein. Im Hinblick auf die PC-Version sollen Grafik, Animationen, Sound und Musik verbessert worden sein und Besitzer der PC-Version erhalten diese Verbesserungen gratis in Form von Patches zur Enhanced Version.

Quelle: 4Players