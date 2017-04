Prey – Demo erscheint Ende April

Wie Bethesda bekannt gegeben hat, wird am 27. April für den Shooter Prey eine Demo erscheinen. In dieser können die Spieler die erste Stunde des Spiel erleben. Dabei übernimmt der Spieler die Rolle von Morgan Yu, welcher ein leitender Forscher an Bord der Talos I und Hauptproband eines Experiments ist. Sein erster Arbeitstag verläuft dabei, alles andere als geplant. Man findet sich allein an Bord des luxuriösen Raumschiffen wieder. Fiese Alien haben die Station überrannt und machen Jagd auf die letzten Überlebenden.

Prey erscheint am 5. Mai für Playstation 4, Xbox One und PC.

.Quelle: youtube (Bethesda)