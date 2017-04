Mario Kart 8 Deluxe – Kommt wohl im Bundle mit der Switch

Einer der vielen Kritikpunkte, welche die Switch am Launch begleiteten, war ein fehlendes Bundle. Weder 1-2-Switch noch Breath of the Wild waren irgendwie in einem Paket mit der Konsole zu haben. Nun wurde auf der offizielle russischen Nintendo-Shopseite ein Bundle angekündigt, und zwar für Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart 8 Deluxe + Nintendo Switch

Reddit-User Lord_Daenar postete einen Packshot des wohl erscheinenden Bundlepakets. Die russische Website mit der Vorbestellung ist hierzulande ohne Proxy leider nicht aufrufbar, und so müssen sich Fans wohl bis zu einer offiziellen Verkündung gedulden. Eventuell werden bei der kommenden Nintendo Direct mehr Details bestätigt/enthüllt. Das Spiel kommt zwar am 28. April raus, ob das Bundle, wenn überhaupt, zeitgleich erscheinen wird, ist fraglich.

Quelle: reddit