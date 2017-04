Call of Duty – Erscheint der neue Ableger Anfang November?

Um den neuen Call of Duty Ableger gibt es derzeit wilde Spekulationen. Vor kurzem wurden Promobilder eines neuen Call of Duty geleakt, aus denen sich der zweite Weltkrieg als Setting entnehmen lässt. Nun ist ein neues Bild aufgetaucht. Dieser heizt nun die Spekulationen um den Releasetermin des Spiels an. Denn laut diesem Promobild könnte der neue Shooter am 03. November erscheinen. Wenn man die letzten Releasetermine der letzten Teile anschaut, so könnte der geleakte Termin stimmen. Denn bisher sind alle Teile der Reihe Ende Oktober, Anfang November erschienen. Bislang hat sich Publisher Activision/Blizzard nicht zu den Gerüchten geäußert. Spätestens auf der E3 im Mai wird jedoch das neue Call of Duty enthüllt werden.

Quelle: twitter.com (Hans//Canyon)