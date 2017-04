I am Setsuna – Temporal Battle Arena erreicht die Switch

Square Enix gab nun bekannt, dass exklusiv für die Nintendo Switch ein Update zu I am Setsuna veröffentlicht werden soll. Das Update enthält einen weiteren Spielmodus, der sich Temporal Battle Arena nennt. Mit diesem könnt ihr fortan eure Kampf-Daten hochladen und sie so anderen Spielern zur Verfügung stellen. Zudem können so Schlachten mit anderen Spielern auf Basis dieser Daten ausgetragen werden.

Allerdings ist die Temporal Battle Arena nicht direkt zu Beginn des Spiels verfügbar, sondern muss über einen auf der Karte makierten NPC freigeschaltet werden.

Das Update zu I am Setsuna wird am 13. April 2017 erscheinen. Das Spiel ist für PC und PlayStation 4 bereits seit Juni 2016 erhältlich, die Nintendo Switch erreichte das Spiel zum Launch der Konsole.

Quelle: Square Enix NA