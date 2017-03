Cyber Danganronpa VR – Europa-Release

Spike Chunsoft bestätigte nun die Veröffentlichung von Cyber Danganronpa VR: The Class Trial am 7. März in Nordamerika für PlayStation VR. Der Release für Europa erfolgt am 10. März. Bereits am 13. Oktober 2016 erschien in Japan die Tech-Demo für PlayStation VR. Der Ableger hat eine Spielzeit von etwa zehn Minuten, in denen der Spieler nach verdächtigen Wörtern in den Aussagen der Mitschüler suchen und diese mit sogenannten „Truth Bullets“ treffen muss. Letztendlich erwartet den Täter dann eine saftige Strafe. Wer allerdings nicht so lange warten kann, kann sich auch schon hier ein Playthrough mit englischem Voiceover ansehen.

Quelle: JPGames, justonegamr (via Youtube-Video)