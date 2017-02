WoW Legion – Für Azeroth! durch Heroes of the Storm

Champions von Horde und Allianz macht euch auf und streicht den Erfolg „Für Azeroth!“ ein. Vom 15. Februar bis zum 14. März 2017 könnt ihr im Online Teamkampf Spiel „Heroes of the Storm“ den Erfolg „Für Azeroth!“ einfahren. Spieler die diesen Erfolg abschließen erhalten in World of Warcraft als Belohnung das Reittier „Urzeitlicher Flammensäbler“. Obendrauf gibt es als Belohnung in Heroes of the Storm noch das Reittier „Flammenross des Richturteils“ und ein 10-Tage-Stimpack, mit einer Menge an Gold und Erfahrungspunkten.

15 Spiele mit einem Freund abschließen

Was ihr dafür tun müsst? Eigentlich gar nicht so viel, ihr müsst im Aktionszeitraum zusammen mit mindestens einem Freund 15 Spiele in Heroes of the Storm spielen. Hierbei ist es auch vollkommen egal, ob ihr die einzelnen Spiele gewinnt oder verliert. Die einzige Vorgabe ist, ihr müsst mit einem Helden aus dem Warcraft Universum spielen. Ein kleiner Tipp für alle faulen Kandidaten unter euch, es zählen auch die Partien in denen eurer Gegenerteam der KI ist. Diese Spiele sind oft durchaus kürzer, denn eine normales Online Spiel in Heroes of the Storm dauert abhängig von der gewählten Map durchschnittlich 20-30 Minuten. Je nachdem wie stark eure Gegenspieler sind. In Heroes of the Storm gibt es vier Helden Kategorien: Assassinen, Krieger, Unterstützer und Spezialisten. Da ihr für die Erfüllung des Erfolges nur Warcraft Helden spielen dürft, stehen euch also folgende Helden zur Wahl:

Assassinen: Chromie, Falstad, Gall, Graumähne, Gul’dan, Illidan, Jaina, Kael’thas, Lunara, Ragnaros, Samuro, Thrall, Valeera, Varian und Zul’jin

Chromie, Falstad, Gall, Graumähne, Gul’dan, Illidan, Jaina, Kael’thas, Lunara, Ragnaros, Samuro, Thrall, Valeera, Varian und Zul’jin Krieger: Anub’arak, Arthas, Chen, Cho´Gall, E.T.C., Kleiner, Muradin, Rexxar und Varian

Anub’arak, Arthas, Chen, Cho´Gall, E.T.C., Kleiner, Muradin, Rexxar und Varian Unterstützer : Funkelchen, Li Li, Malfurion, Rehgar, Tyrande und Uther

Funkelchen, Li Li, Malfurion, Rehgar, Tyrande und Uther Spezialisten: Gazlowe, Medivh, Murky und Sylvanas

Quelle: eu.battle.net