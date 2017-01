Unearthing Mars – PS-VR Erkundung auf dem Mars in neuem Trailer

Natürlich will auch Winking Entertainment kurz vor dem Jahreswechsel noch mals seinen VR Titel „Unearthing Mars“ in das Gedächtnis von VR Fans zurück holen. Daher wurde ein neuer Trailer veröffentlicht in dem man neue Gameplay Ausschnitte und Eindrücke der Spielwelten sehen kann. In Unearthing Mars wird die Menschheit zum Mars entsant, um die dortigen Mysterien direkt vor Ort zu erkunden. Doch die Crew muss vor Ort feststellen, dass auf diesem Planeten wohl eins eine alte Zivilisation existierte und so stellt sich natürlich die Frage was mit dieser Zivilisation und auch mit dem Planeten selbst passiert sein könnte. Das Spiel soll nicht nur einfache Mars Missionen bieten, sondern viel mehr mit knallharte Action punkten. Unter anderen soll es neben Erkundungsmissionen, auch Spielsequenzen geben in dennen man als Spieler fliegen wird, oder mit dem Mars Rover umher fährt. Aber auch First-Person-Shooter Abenteuer sollen für mehr Abwechslung sorgen.

Auf dem asiatischen Playstation Blog wurde „Unearthing Mars“ für den 19. Januar 2017 angekündigt, ob das Spiel in Deutschland, bzw Europa ebenfall´s an diesem Termin erscheinen wird ist bisher noch unklar. Da das Spiel aber von Beginn an auf Englisch spielbar sein soll, dürfte einem zeitgleichen Starttermin nichts im Wege stehen.

