Diablo – Blizzard feiert den 20. Geburtstag des Kultspiels

Diablo feier am 31.12 also an Silvester seinen nun schon 20. Geburtstag. Das Hack&Slay Rollenspiel ist in Nordamerika nämlich am 31. Dezember 1996 erstmals für den PC erschienen, daher feiert Blizzard diesem Runden Geburtstag zusammen mit allen Diablo Fans mit Events in den Spielen Hearthstone, Overwatch, Heroes of the Storm, Starcraft 2, World of Warcraft und natürlich Diablo 3. Wann genau diese Events starten steht bisher nicht fast, Fans vermuten daher stark dass es am 31. Dezember los geht. Was euch in den jeweiligen Spielen bei den Events erwartet und welche Belohnungen ihr gegebenenfalls ergattern könnt, haben wir hier für euch aufgelistet:

Hearthstone:

Euch erwartet richtig viel Kartenchaos, denn euer Gegenüber ist ein vermummter Fremder mit einem erbarmungslosen Deck. Könnt ihr seine dunklen Geheimnisse lüften?

Overwatch:

Die Overwatch Helden haben eine kleine Schwäche für die Kämpfer Sanktuarios, daher gibt es viele neue Sprays. Ebenfalls gibt es Icons nach dem Vorbild des „Herrn des Schreckens“ für die Spieler.

Heroes of the Storm:

Die Spieler erwartet eine neue Map im Kampf um die Hohen Himmel und auch ein neues Porträt im Diablo-Stil.

Starcraft 2:

Neues Arbeiter Porträt gefällig? Wieso dann nicht mal Diablo persönlich für euch schufften lassen? In Starcraft 2 nun möglich.

World of Warcraft:

„Woher kenne ich die Figur bloß?“ Das werden sich die ein oder anderen World of Warcraft Spieler sicher fragen. Denn Azeroth bekommt Besuch aus Sanktuarios.

Diablo 3:

Im Gedenkereignis „Finternis in Trstram“ kehrt man zum Ort des ersten und ursprünglichen Diablo Abenteuers zurück. So kann man auch in Diablo 3 durch eine Nachbildung der ehemailigen Kathedrale streifen und vielleicht sogar das ein oder andere altbekannte Fundstück ergattern.

Quelle: battle.net