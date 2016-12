Destiny – Entwickler Vicarious Visions unterstützt in Zukunft Bungie

Entwickler Vicarious Visions (Skylanders, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) wird von nun an Bungie bei der Arbeit an Destiny unterstützen. Vor einigen Monaten erhielt Bungie ja bereits Unterstützung durch High Moon Studios die für den kommenden The Dawning Event neue Rüstungen entworfen haben. An was Vicarious Visions genau arbeitet ist nicht bekannt, einige Gerüchte gehen in Richtung PC Port, Beweise gibt es dafür allerdings nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Join us in welcoming Vicarious Visions to the party.https://t.co/w0EeVsjwhZ pic.twitter.com/q0VvzXeUpd — Bungie (@Bungie) 8. Dezember 2016



Quelle: Twitter (@Bungie)