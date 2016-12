The Last Guardian – Internationale Wertungen in der Übersicht

Zehn Jahre ist es her, dass The Last Guardian angekündigt wurde und nun ist es endlich so weit und der heiß erwartete Titel erscheint. Übermorgen, am 07. Dezember, ist es dann auch hierzulande soweit und The Last of Us erscheint. Wir haben hier aber schon die Übersicht der internationalen Wertungen für euch.

IGN – 7

Destructoid – 8.5

GameSpot – 9

Eurogamer – Essential

Polygon – 7.5

US Gamer – 4/5

Game Informer – 8

The Sixth Axis – 8

Videogamer – 9

Meristation – 9

Hardcore Gamer – 10

Kotaku – Keine Zahlenwertung

Attack of the Fanboy – 4.5/5

GamesRadar+ – 4.5/5

Metro GameCentral – 8

God is a Geek – 6.5

Teilweise gibt es natürlich krass Unterschiede. Am unteren Ende ist die Review von God is a Geek, IGN ist ein klein wenig darüber und Polygon noch ein klein wenig höher. Die anderen Reviews befinden sich aber alle im hohen achter bis zehner Bereich. Also könnt ihr euch relativ sicher sein, dass The Last Guardian der Titel ist, den wir uns alle erhofft haben und den wir zuletzt, zum Teil, sogar erwartet haben.

Quelle: vg247.com