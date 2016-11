Duke Nukem – Große Ankündigung auf den Video Game Awards?

Hail to the king, baby. Gibt es bald ein neues Duke Nukem Spiel? wird es ein Crossover aus Gears of War 4 und Duke Nukem? Wir denken uns das alles nicht aus, sondern haben das tatsächlich vom Twitter Account von Randy Pitchford, den ihr vielleicht als Chef des Entwicklers Gearbox kennt. Er kündigt in diesem Tweet eine Überraschung am 01.12 an.

@Alex_Everatt On December 1st, we are announcing something you might really enjoy 🙂 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 24. November 2016



Ziemlich passend ist der 01.12 gleichzeitig das Datum der Video Game Awards, wo in den letzten Jahren schon immer neue Spiele angekündigt und neue Gameplay-Trailer gezeigt wurden. Ich persönlich gehe aber nicht von so einem Crossover aus, sondern eher von Neuigkeiten zu unserem Actionheld Duke Nukem selbst. Aber sicher sein können wir uns erst nach den Video Game Awards.

Quelle: Twitter