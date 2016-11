Gewinnspiel – Wir verlosen 2x die Serie 11.22.63 (Blu-ray)

Die Vorlage zum hochkarätig besetzten Thriller „11.22.63“ lieferte der Bestseller von Stephen King, der tief in die unentwirrbar finsteren Abgründe des amerikanischen Traums vordringt. James Franco spielt den Lehrer Jake Epping, der die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Sein kranker Freund macht ihm Mut und so begibt Jake sich auf eine Zeitreise ins Texas der 1960er-Jahre, um das Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern. Während Jake den Geheimnissen um den angeblichen Attentäter Lee Harvey Oswald auf den Grund geht, wird seine Mission nicht nur von Oswald, sondern auch von einer schönen Bibliothekarin gefährdet, in die Jake sich verliebt ? doch die größte Hürde ist die Vergangenheit selbst, denn sie will sich nicht ändern lassen. Und weil sie sich nicht ändern lassen will, wehrt sie sich mit Gewalt. Diese achtteilige Miniserie sorgt für eine beispiellos bewusstseinsverändernde, emotionale Achterbahnfahrt.

Wir verlosen zusammen mit Warner Bros. Entertainment zwei Exemplare der neuen Serie von J.J. Abrams.

Das ist der Preis:

Gewinner 01: 1x 11.22.63 als Blu-ray

Gewinner 02: 1x 11.22.63 als Blu-ray

Was muss ich tun?

Du schreibst in die Kommentare unterhalb dieses Beitrages (ohne Anmeldung!!!), deinen Lieblingsfilm/serie mit James Franco.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 03. Dezember 2016. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Warner Bros. Entertainment für die Bereitstellung der Preise.