Nintendo Switch – Erste skeptische Kommentare von Third Party

Während der UBS Global Technology Conference, entlockte man EA Chief Financial Officer Blake Jorgenson einige Infos in Bezug auf die Verbindung zu Nintendo Switch. Jorgenson sagte dabei, dass man Switch mit „ein oder zweit Titeln“ unterstützen wolle. In Bezug auf welche Titel man auf die Switch bringen wolle, gab er nur den Hinweis, dass es sich um deren bekanntere Titel handeln soll. Die Spanne von Sporttitel bis hin zu einem Sims Titel ist daher groß. Gleichzeitig äußerte er aber Bedenken über die möglichen Erfolgschancen der Switch und den Support über die angekündigten ein bis zwei Spiele hinaus.

“In terms of Nintendo, in their announcement they announced that we’ll be supporting with a game or two on that new platform. We haven’t yet announced what game, but you should assume that it’s one of our bigger games we’ve been involved with.”

“We’re excited for Nintendo, it’s an interesting device, but I can’t yet predict how broad it’s going to be, and will people be interested in a portable device alongside their regular portable device that they have.”